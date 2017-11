Wethouder Hanny Visser te gast bij basisschool Henri Dunant in kader Week van Respect

SLIEDRECHT - Wethouder Hanny Visser was vrijdag 9 november te gast bij de basisschool Henri Dunant in het kader van de Week van Respect, waar zij een gastles gaf. Via interactieve lesprogramma’s en gastlessen worden jongeren tijdens de Week van Respect zelf bewust hoe een tolerante en respectvolle samenleving eruit ziet. Tijdens de gastles ging wethouder Visser met leerlingen in gesprek over de actualiteit en urgentie van het onderwerp. “Het onderwijs is de sleutel voor een respectvolle samenleving". Op scholen komen zoveel culturen samen, waarbij ruimte is voor iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof mogen daarbij geen rol spelen. Het is goed om daarover vrijuit met elkaar te praten tijdens de Week van Respect.

Nationale Week van Respect

De Respect Education Foundation is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en maatschappij waarin plek is voor iedereen. Daarvoor ontwikkelt ze lesprogramma’s en organiseert ze activiteiten om het thema ‘Respect’ op de agenda te zetten en te houden, zoals de nationale Week van Respect. Tijdens deze Week doen 130 gemeenten mee en stimuleren ze 100.000 jongeren op honderden scholen en sportclubs om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit jaar vinden er meer dan 450 gastlessen plaats door politici, sporters en andere bekende en betrokken Nederlanders.