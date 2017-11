Alarmeringssysteem HartveiligWonen wordt HartSlagNu

SLIEDRECHT - HartveiligWonen en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening in Nederland, slaan de handen ineen en gaan over naar één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren wanneer uit hun buurt een melding binnenkomt van een circulatiestilstand.

De gemeente Sliedrecht is aangesloten bij HartveiligWonen.

Wat betekent het voor u?

Om de overgang naar één alarmeringssysteem mogelijk te maken, wordt een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht, die de naam HartslagNu krijgt. HartveiligWonen levert de technologie voor het nieuwe landelijk alarmeringssysteem. In de komende maanden worden alle gegevens van HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd voor alarmering via hetzelfde systeem. U hoeft zich dus niet opnieuw te registreren. De inloggegevens die u bij HartveiligWonen heeft aangemaakt blijven geldig in het nieuwe systeem. Uw e-mailadres is dus uw gebruikersnaam. Als u zich ook bij HartslagNu heeft ingeschreven, vervallen die inloggegevens.

Dashboard blijft bestaan

Het dashboard voor burgerhulpverleners zal blijven bestaan, maar heeft straks het logo en de huisstijl van HartslagNu. Het telefoonnummer van de sms-dienst blijft hetzelfde: 06-42 50 05 12. Voor gebruikers van de app 'AED Alert' komt er een nieuwe app voor landelijke alarmering. Zodra deze beschikbaar is, wordt u hierover geïnformeerd om deze app te downloaden. Na de samenvoeging blijft het ook gewoon mogelijk om gealarmeerd te worden via sms, telefoon (+ sms) en pager. Om verwarring te voorkomen wordt de naam naam HartveiligWonen niet meer gebruikt. De techniek gaat geleverd worden onder een nieuwe naam: Stan.

Hoe is dit tot stand gekomen?

De samenvoeging naar één systeem komt de hulpverlening ten goede en vergroot de inzetmogelijkheden van u als burgerhulpverlener. Hierdoor kunnen de overlevingskansen van alle slachtoffers van een circulatiestilstand in heel Nederland worden geoptimaliseerd. De samenwerking tussen HartveiligWonen en HartslagNu om tot één landelijk systeem te komen, wordt ook ondersteund door De Hartstichting, GGD GHOR Nederland, Het Nederlandse Rode Kruis en Ambulancezorg Nederland.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de samenvoeging naar één systeem? Bekijk dan de F.A.Q. die op de website van HartveiligWonen is gepubliceerd.