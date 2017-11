Koks Rivas winnen ‘Het beste Menu van de Zorg 2017’

DRECHTSTEDEN - Niels Bron, Niels Zillig en Robin Schaap, koks van Rivas Zorggroep, zijn als eerste geëindigd in de finale van ‘Het beste Menu van de Zorg 2017.’ Deze wedstrijd vond donderdag 16 november plaats tijdens de Dag van de Gastvrijheid in het Beatrixtheater in Utrecht.



‘We vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor goede, smaakvolle en gezonde voeding in de zorg’, zegt Niels Bron. ‘Het is daarom fantastisch dat we in de finale van deze wedstrijd stonden en nu met de eerste prijs naar huis gaan.’



Smaken

De wedstrijd is ontstaan met het idee koks in de zorg te stimuleren elke dag weer een gevarieerd menu samen te laten stellen. ‘We hebben oog voor een gezonde en diverse maaltijd, maar smaak is altijd het allerbelangrijkste’, zegt Niels Zillig. ‘Eten moet tenslotte lekker zijn.’ Bij de bereiding van de maaltijden houden de koks daarom rekening met veranderde smaak van bijvoorbeeld patiënten in het Beatrixziekenhuis en de bewoners van de Rivas-locaties. ‘Bij het koken voor de bewoners denken we aan de verminderde reuk waardoor de smaak is veranderd’, zegt Niels Bron. ‘Voor een maaltijd voor mensen met bijvoorbeeld kanker is het weer belangrijk om rekening te houden met veranderde smaak door chemotherapie.’



Voorwaarden

‘Het beste Menu van de Zorg’ moet aan een flink aantal voorwaarden voldoen. ‘Het gaat om de voorbereiding, uitvoering van de werkzaamheden en de opbouw van het menu’, legt Robin Schaap uit. Daarnaast mag het menu niet duurder zijn dan € 4,00-, per persoon en gaat het om de smaak, kleur en presentatie van de gerechten. Met elkaar hebben we een mooi menu samengesteld waar we trots op zijn. En hebben we laten zien dat een goede, lekkere en voedzame maaltijd niet duur hoeft te zijn.’



Prijs

De koks kregen uit handen van chef-kok Pierre Wind een prijs van € 5.000,-. ‘We zijn er enorm trots op dat we de wedstrijd hebben gewonnen’, zegt Harm Knijff, hoofd Hotelservices bij Rivas. De koks wilden met hun deelname aan deze wedstrijd vooral laten zien dat een lekkere maaltijd voor bewoners en patiënten noodzakelijk is. ‘Het geeft namelijk een positieve bijdrage aan het fysieke en mentale welzijn’, zegt Knijff. ‘Wat we met het prijzengeld gaan doen, weten we nog niet precies. Maar we zullen zeker iets voor bewoners en patiënten organiseren.’



Fotobijschrift: Vol trots namen Niels Zillig, Harm Knijff en Robin Schaap de prijs in ontvangst.