Stemmen op ontwerpen speel- en sportplekken Buitenuitbreiding Westen Vogelbuurt-Zuid

SLIEDRECHT - Buurtbewoners krijgen stemrecht om mee te beslissen over de inrichting van de speel- en sportplekken in de Buitenuitbreiding West en Vogelbuurt-Zuid. Afgelopen zomer heeft de gemeente buurtbewoners uitgenodigd om ideeën en wensen kenbaar te maken voor een opknapbeurt van de speelplekken. Deze zijn zo veel mogelijk in de huidige ontwerpen verwerkt. Op twee feestelijke bijeenkomsten op woensdag 29 november kunnen buurtbewoners hun stem uit brengen op hun favoriete ontwerpen.



Stemmen op ontwerpen speelplekken Buitenuitbreiding West

Woon je in de Buitenuitbreiding West Kom dan op woensdag 29 november tussen 14.30 uur en 16.30 uur naar het park Tuin van Nieuwpoort langs de Wilhelminastraat om je stem uit te brengen op jouw favoriete ontwerpen! Het gaat om ontwerpen voor de speelplekken Kleindiepstraat, Rijshoutstraat en Van Houte Willemsplein.



Stemmen op ontwerpen speel- en sportplekken Vogelbuurt-Zuid

Woon je in de Vogelbuurt-Zuid? Kom dan op woensdag 29 november tussen 14.30 uur en 16.30 uur naar de speelplek Nachtegaallaan (achter de flat) om je stem uit te brengen op jouw favoriete ontwerpen! Het gaat om de speel- en sportplekken Fuutstraat, Ganzenstraat, Merelstraat, Nachtegaallaan, Poelenstoep, Reigerlaan, 't Orleans en Vinkenstraat.



Het stemmen is voor alle bewoners, jong en oud! Er is direct te zien welk ontwerp waarschijnlijk uitgevoerd gaat worden en het is dus belangrijk dat alle buurtbewoners zich laten horen! Tijdens de feestelijke bijeenkomsten zijn er veel spelletjes en activiteiten te doen.



Vervolg

De gekozen ontwerpen zijn bepalend voor de verdere uitwerking. Vragen, opmerkingen en suggesties worden beoordeeld. Na de reactieperiode en voorbereidingen volgt de grote aanpak in het voorjaar zodat de speel- en sportplekken klaar zijn voor het nieuwe buitenspeelseizoen.



Uitvoeringsbeleid

De herinrichting van speelplekken is een uitwerking van het 'Uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte' dat op 10 mei 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. In vijf jaar worden buurt voor buurt de speel- en sportplekken opgeknapt. Fasegewijs worden 105 sport- en speelplekken samengevoegd tot 66 aantrekkelijke speel- en sportplekken die recht doen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen.