Sinterklaas is weer in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Vanmorgen is Sinterklaas met de stoomboot weer aangekomen in Sliedrecht, waar heel veel kinderen hem toe zongen en stonden te zwaaien. De toeter van de stoomfluit klonk in de verte, maar het wachten werd beloond!







Sinterklaas werd ontvangen door Kelly en Burgemeester van Hemmen. Hij heeft een goede reis gehad met al zijn Pieten. Ondanks wat 'vergeetachtigheid', maar niet bij Sinterklaas... komt het vandaag allemaal goed!



Samen met alle Pieten zal de Sint zich tussen de kinderen en ouders begeven op weg naar het Raadhuis. Waar hij rond 11:00 uur door Burgemeester van Hemmen officieel welkom wordt geheten.

Daarna gaat de Sint even rusten, waarna hij de kinderen weer hoopt te zien in 1 van de 2 shows in Sporthal de Stoep.