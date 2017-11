Een mooi verhaal van Stichting Anders: 'Nooit meer solliciteren op de kale vloer'

SLIEDRECHT - Tijden veranderen, en wij als samenleving mogen mee veranderen. De tijd dat de overheid ons volledig ‘verzorgt’ is over. Dit zorgt ervoor dat we worden uitgedaagd om meer naar elkaar om te zien en elkaar meer te helpen waar nodig. Dit is een ontwikkeling die stichting ANDERS veel bestaansrecht geeft.

Een hulpvraagster uit Sliedrecht wil graag solliciteren naar een baan met iets meer perspectief, maar na een fikse brand leeft ze al maanden in een woning zonder meubilair. Ze heeft letterlijk geen tafel om een sollicitatiebrief op te kunnen schijven.

Een lege woning

De woning van mevrouw is door de woningbouw weer hersteld, maar ze blijft op een bed na, met een volledig lege woning achter. Na een aantal maanden is de woning nog steeds netjes, maar ook nog steeds net zo leeg. Door schulden is er ook op de korte termijn geen zicht op verbetering. Door een arbeidsbeperking is werken niet makkelijk, maar toch wil ze zoeken naar een baan met meer uitdaging. Veel wensen heeft ze niet, maar een tafel en een stoel zou fijn zijn, zodat ze niet meer genoodzaakt is op de grond te zitten en schrijven.

Sliedrechtse partners slaan handen ineen

Partner van Stichting Anders, Trendhopper Sliedrecht was ook dit keer benaderbaar voor een hulpvraag en zocht mee binnen de mogelijkheden. Al snel kwam het bericht dat ze een prachtige eettafel met stoelen én een salontafel beschikbaar konden stellen voor mevrouw. Omdat mevrouw zelf geen transport mogelijkheden had mocht Stichting Anders het Sliedrechtse transportbedrijf KCS-logistics opnieuw vragen om te ondersteunen. Prachtig om deze partners de handen ineen te zien slaan om het te laten slagen.

Ondersteuning met impact

Opnieuw een ondersteuning met impact voor een persoonlijke verbinding met de lokale ondernemerswereld. Stichting Anders wenst mevrouw veel geluk en gezondheid, succes met het solliciteren en een steeds gezelliger wordende woning.

Bovenstaande foto is gemaakt door vrijwilligster Lisette den Hollander.