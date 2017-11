Eerste #UPDATE in bibliotheek Sliedrecht een succes

SLIEDRECHT - Op woensdagavond 8 november vond in de bibliotheek in Sliedrecht het eerste #UPDATE debat plaats. Het thema van de avond was ‘een robot als collega’. Samen met een expertpanel gingen bezoekers in gesprek over wat de effecten zijn van robotisering op ons dagelijks werk, welke banen straks verdwijnen en hoe snel deze veranderingen kunnen gaan.

#UPDATE is een initiatief van de Bibliotheek AanZet. Het is een lokaal platform waar samen aan de hand van een trends de toekomst wordt geschetst en in gesprek wordt gegaan over die toekomst. Zo houdt iedereen grip op het bouwen van een toekomst die goed voor hen is. Inwoners kunnen daarom zelf nieuwe #UPDATE thema’s introduceren in de bibliotheek. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s, virtual reality of online privacy.

