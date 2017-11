75 jaar na het ongeluk: 'Sliedrecht herdenkt treinramp met gedenkplaat'

SLIEDRECHT - In Sliedrecht werd maandag 27 november een gedenkteken geplaatst voor een van de grootste treinrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Op 27 november 1942, deze maandag precies 75 jaar geleden, botsten bij het station twee treinen op elkaar. Daarbij kwamen 18 mensen om het leven.



Slechts drie keer kwamen bij een treinongeluk in Nederland meer mensen om het leven.



Ongeluk

De treinramp gebeurde op een vrijdagavond in november 1942, in oorlogstijd. Vanuit Leerdam is een trein met grondwerkers van de Heidemaatschappij in Gorinchem vertrokken richting Dordrecht. Hun werkdag zit erop en de mannen zijn onderweg naar huis.



Als de trein rond half zeven het station van Sliedrecht nadert staat daar een stoptrein te wachten. Die heeft ook als eindbestemming Dordrecht. Maar dan gaat het vreselijk mis. Een van de wissels staat verkeerd, waardoor de werktrein op het spoor terechtkomt waar de stoptrein staat te wachten.



De stoptrein heeft een heel stel houten wagons. Als de grote stoomlocomotief op de treinstellen inrijdt, worden ze verpulverd. De locomotief dendert nog ongeveer honderd meter door, voordat het ontspoort en kantelt. De ravage is gigantisch.



Een van de houten treinwagons vliegt in brand. In het verder compleet verduisterde Sliedrecht (het is oorlogstijd en alle verlichting is verboden) is een grote vuurgloed zichtbaar bij het station.



Reddingswerkzaamheden

Twee leden van de EHBO zien het ongeluk gebeuren en slaan alarm. Ook verlenen zij de eerste hulp. Al snel komen ook medewerkers van het Rode Kruis en de brandweer helpen. Ook wordt er hulp verleend door Duitse militaire artsen.



De wachtruimte van het station is de plek waar de slachtoffers worden opgevangen en behandeld. Duitse soldaten zetten het gebied af en de slachtoffers die er het zwaarst aan toe zijn worden naar het Groene Kruis ziekenhuis in Sliedrecht gebracht. Dat ziekenhuis kan de stroom gewonden niet aan. In de Kerkbuurt wordt daarom een noodhospitaal geopend in een gymnastiekzaal.



Niet blussen

De brandweer is dan nog bezig met het helpen van de gewonden en het bergen van de slachtoffers. Het brandende treinstel wordt niet geblust. Het vuur is de enige lichtbron, die zoeken naar slachtoffers mogelijk maakt. Want ramp of niet, het ontsteken van licht is nog steeds verboden in oorlogstijd, zo zeggen de Duitsers. Pas als het reddingswerk is voltooid wordt het vuur gedoofd door de brandweer.



Een gebrekkige communicatie lijkt de oorzaak te zijn van de treinramp in Sliedrecht. Een van de seinen stond op ‘veilig’ terwijl dat niet het geval was.



Treinongelukken

De treinramp bij Sliedrecht is de op drie na meest dodelijke uit de Nederlandse geschiedenis. De meeste slachtoffers vielen bij de treinramp bij Harmelen (1962), toen een stoptrein uit Rotterdam bij het Utrechtse plaatsje botste op een sneltrein naar Rotterdam. Bij die ramp kwamen 93 mensen om het leven.



In 1918 kwamen bij Weesp 41 mensen om het leven. Bij de treinramp in Schiedam (1976) kwamen 24 mensen om. Toen kwam een internationale trein uit Hoek van Holland tegen een stoptrein.



De onthulling van de gedenkplaat bij Station Sliedrecht was om 12:00 uur. Wethouder Visser-Schlieker verrichtte de onthulling samen met NS-regiodirecteur Jeroen Alting von Gesau en nabestaanden.

Bron: RTV Rijnmond.