Elektra opzoek naar oud vrijwilligers

SLIEDRECHT - Voor wie Elektra niet kent, maar dat is bijna onmogelijk: Elektra is een goedlopend open jongerencentrum in de gemeente Sliedrecht. Het centrum wordt sinds 1979 bestuurd door een jongerenzelfbestuur; de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) welke opgericht is in 1968. Het centrum functioneert o.a. als een klein maar druk bezocht poppodium en beschikt over een eigen fitnessruimte, band repetitie-faciliteiten, diverse workshops en verschillende werkgroepen, waarvan een groot gedeelte nauw verbonden is met de weekend- en podiumactiviteiten.

Elektra zoekt oud vrijwilligers en laat weten:

In 2018 bestaat SOJS 50 jaar en dit moet uiteraard gevierd worden. Vele generaties hebben hun tijd doorgebracht in jongerencentrum Elektra. Om de oude tijden te laten herleven, willen we een 70s (3 maart), 80s (12 mei), 90s (15 sept) en 00s (10 nov) avond neer gaan zetten.



Elke avond, willen we vorm gaan geven samen met de mensen die in die tijd vrijwilliger waren. Heb je zin om hieraan mee te werken? Meld je dan aan door te mailen voor 17 december naar bestuur@sojs.nl. Geef ook door aan welke avond je mee wilt werken. Wij nodigen je zo spoedig mogelijk uit voor een brainstormsessie!



Bron: Facebook Poppodium Elektra