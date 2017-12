Opnieuw Amnesty’s Schrijfmarathon in de bibliotheek

SLIEDRECHT - Na de zeer succesvolle Schrijfmarathon afgelopen jaar, gaat Nederland opnieuw massaal brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Ook in Sliedrecht wordt op donderdag 7 december a.s. volop geschreven. In de Bibliotheek aan de Scheldelaan 1 worden om 14.00 uur de deuren geopend en met schrijven gaan we tot 20.00 uur door.

Er worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, of die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen. Ook sturen de brievenschrijvers de mensen die dit jaar centraal staan groetenkaarten, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn.

Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van 166.000 brieven geschreven. Wereldwijd werden bij 4,7 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, sms’jes en WhatsApp’jes verstuurd. Hoe groter die vuist, hoe groter de druk op autoriteiten om te zorgen voor gerechtigheid.

Brieven schrijven werkt

Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. In de woorden van Máxima Acuña uit Peru: ‘Ik ben oneindig dankbaar dat ik niet alleen ben, maar hulp krijg van zoveel mensen van over de hele wereld.’ Vorig jaar schreven we voor Máxima, omdat zij en haar gezin bedreigd en mishandeld werden omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. In mei 2017 bepaalde het hooggerechtshof van Peru dat ze op haar land mag blijven wonen.

Schrijfmarathon 2017

Tijdens de Schrijfmarathon van 2017 krijgen mensenrechtenverdedigers speciale aandacht. Deze activisten steken hun nek uit. Zij hebben de moed op te komen voor vrije meningsuiting, tegen discriminatie of onderdrukking. Ze roepen machthebbers ter verantwoording. Maar doordat ze op de voorgrond treden, zijn ze een gemakkelijke prooi voor de autoriteiten. Wereldwijd worden zij steeds vaker slachtoffer van intimidatie, vervolging en geweld. Zelfs de voorzitter en de directeur van Amnesty Turkije zitten in de gevangenis. Meer over Amnesty en de schrijfmarathon vindt u op de website.