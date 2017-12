SLIEDRECHT - Advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent.



In de adventsperiode (4 weken) bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, wanneer de geboorte van Jezus wordt herdacht.



Zo wordt in de Gereformeerde Kerk (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat) tot en met kerst tijdens de kindernevendiensten in de ochtenddienst (09.30 uur), in het bijzonder met de kinderen van alle groepen van de basisschool, gewerkt aan het Adventsproject dat de naam ‘Uitkijken naar het Licht’ heeft meegekregen.



Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.