Actie zonnepanelen verlengd tot 13 januari 2018

DRECHTSTEDEN - Op 1 oktober 2017 is de groepsaankoop zonnepanelen in de regio Drechtsteden gestart. Elke gemeente heeft een eigen bewonersavond georganiseerd om woningeigenaren te informeren over de voordelen van zonnepanelen en het collectieve inkoopvoordeel. De bewonersavonden trokken volle zalen en al ruim 540 woningeigenaren hebben zich aangemeld. Om andere bewoners van de Drechtsteden ook de mogelijkheid te geven om van de actie te profiteren is de actie verlengd tot 13 januari.



De groepsaankoop is een samenwerking tussen de samenwerkende gemeenten van de regio Drechtsteden en het Regionaal Energieloket. Door de handen ineen te slaan kunnen inwoners van de Drechtsteden profiteren van gunstige prijzen op het gebied van zonnepanelen en de installatie hiervan. Deelnemende installateurs zijn vooraf geselecteerd op prijs, veiligheidscertificering, kwaliteitskeurmerken en afstand tot de regio. Gemiddeld kan er hierdoor een korting worden bereikt tussen de 10% en de 15%. Voor de groepsaankoop in de Drechtsteden is Blue Home als installateur geselecteerd. De eerste panelen zijn al geïnstalleerd.



De Groepsaankoop Zonnepanelen van de samenwerkende gemeenten in de Drechtsteden en het Regionaal Energieloket is vanwege het aantal inschrijvingen verlengd tot 13 januari 2018. Wie wil profiteren van de korting en komende lente al rendement wil behalen op de investering, moet er snel bij zijn.



Voor meer informatie over de Groepsaankoop Zonnepanelen in de regio en de te nemen stappen: op de website van het Regionaal Energieloket staat alle informatie en kunnen deelnemers zich ook vrijblijvend opgeven voor de actie. Go.regionaalenergieloket.nl/drechtsteden-zon