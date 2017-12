Jeugdburgemeester Jessica Winklaar stopt

SLIEDRECHT - Burgemeester Bram van Hemmen en jeugdburgemeester Jessica Winklaar zijn tot de conclusie gekomen dat het jeugdburgemeesterschap in de huidige vorm te veel druk legt op de agenda van Jessica. Zij hebben daarom besloten dat Jessica haar taak neerlegt.

Van Hemmen: 'Na goed overleg hebben we besloten dat Jessica met ingang van vandaag stopt als jeugdburgmeester. Het jeugdburgemeesterschap vergt meer tijd dan was gedacht en blijkt daardoor moeilijk te combineren met studie en werk. Het jeugdburgemeesterschap is een pilot en wij evalueren dit project.'

Jessica Winklaar: "Ik kijk met plezier terug op een leuke en intensieve tijd en zal me op de achtergrond blijven inzetten voor de Sliedrechtse gemeenschap."

Jessica Winklaar startte op 22 februari 2017 als eerste Jeugdburgemeester van Sliedrecht. Het idee achter de Jeugdburgemeester was een stem te geven aan de Sliedrechtse jeugd.