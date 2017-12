Koninklijke onderscheiding voor Rene Jansen

SLIEDRECHT - Op zaterdag 2 december 2017 reikte loco-burgemeester Hans Tanis een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Rene Jansen vanwege zijn jarenlange inzet en bijzondere verdiensten voor Muziekvereniging Crescendo. De heer Jansen is dit jaar 25 jaar vrijwilliger bij Muziekvereniging Crescendo en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1992 heeft de heer Jansen zich als (algemeen) bestuurslid en voorzitter van Crescendo ingezet voor Crescendo. Als voorzitter pakte de heer Jansen organisatorische zaken vaak zelf op, zoals de productie van concerten met geluid- en lichtinstallaties, externe deelnemers, promotie en financiering.

Bron foto: Gemeente Sliedrecht.