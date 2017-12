Enquête Woon- en leefklimaat: 'Gemeente hoort graag uw ervaringen en mening'

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht hecht er aan dat haar inwoners prettig en veilig kunnen wonen en leven in Sliedrecht. Dat betekent onder andere met zo min mogelijk onveiligheid en overlast. Maar om daar goed aan te kunnen bijdragen is het wel nodig dat de gemeente weet wat er zich op dit gebied in de gemeente voordoet. Daarom nodigt de gemeente inwoners uit om deel te nemen aan een enquête over deze zaken.

In de vragenlijst vraagt de gemeente of inwoners bepaalde soorten overlast of veel voorkomende criminaliteit in Sliedrecht aan den lijve ondervinden. En welke dat dan zijn. Wanneer inwoners iets overkomt, doen ze daar dan ook aangifte van? En wanneer ze overlast ervaren, melden ze dat dan ook bij de politie of bij de gemeente? Ook hoort de gemeente graag of inwoners de wijkagent kennen en wat de aangifte- en/of meldingsbereidheid zou kunnen vergroten.

Hoe doet u mee?

U kunt de vragenlijst digitaal invullen of de vragenlijst schriftelijk opvragen door middel van een telefoontje naar het OCD, telefoon (078) 770 3905. Dan stuurt de gemeente u de vragenlijst toe en kunt u hem op papier invullen en terug sturen.



Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.