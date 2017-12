Chemisch DNA vanaf nu ook via automerkdealers verkrijgbaar

SLIEDRECHT - Samen met politie en gemeente dragen ook de automerkdealers in Sliedrecht hun steentje bij aan de strijd tegen auto-inbraken. Iedere koper van een nieuwe auto wordt nu de mogelijkheid geboden om via zijn dealer een autokit aan te schaffen en zijn auto te laten behandelen met chemisch DNA op het moment dat de koper het niet zelf wil doen.



Vanwege de goede resultaten met een proef in Sliedrecht-Oost, breiden politie en gemeente de inzet van chemisch DNA uit naar heel Sliedrecht. "In de eerste zeven maanden van 2017 zagen we een daling van het aantal auto-inbraken van maar liefst 81 procent. Daarom geven we graag iedereen de kans om voordelig een autokit aan te schaffen. Nieuwe auto's zijn populair onder autodieven, dus ik ben blij dat de Sliedrechtse automerkdealers ook hun steentje willen bijdragen," aldus burgemeester Van Hemmen. "Met elkaar vormen we een breed front tegen autodieven. De boodschap is helder: in Sliedrecht hoef je niet te zijn als je een auto open wilt breken." Vanaf vandaag kunnen alle inwoners die een nieuwe auto kopen bij de volgende dealers hun auto ook laten voorzien van chemisch DNA: Vakgarage Reno, Autoservice van der Linden, Opel Centrale, Ames, Mulder Automotive, Autobedrijf Stuurman, Ardea Auto Sliedrecht.



Kortingscode

Ook inwoners die geen nieuwe auto kopen kunnen de autokit aanschaffen tegen een fikse korting. Zij kunnen het chemisch DNA zelf eenvoudig aanbrengen op de auto. Bestellen kan via www.sdna.nl/shop en met gebruik van de kortingscode SLDT30A17.