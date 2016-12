Automatisch wapen gevonden in kelderbox

SLIEDRECHT - Bij een inval in een woning in Sliedrecht-Oost heeft het arrestatieteam woensdag 4 mei rond 16.30 uur een 29-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van verboden wapenbezit.

Bij een doorzoeking van de kelderbox van de woning werd later een geladen automatisch wapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen en wordt verder onderzocht.



Een tweede persoon in de woning, een 40-jarige Sliedrechter, werd ook aangehouden. Hij werd na verhoor weer heengezonden. De 29-jarige verdachte zit nog vast.