SLIEDRECHT/PAPENDRECHT - Ongeveer acht meldingen van babbeltrucs zijn voor de politie in Sliedrecht en Papendrecht aanleiding om een waarschuwing uit te geven. Oplichters aan de deur hebben onder andere aan de Rembrandt-laan in Sliedrecht en aan de Schooldwarsstraat in Papendrecht toegeslagen.

Medewerker van de bank

Zowel aan de Rembrandtlaan in Sliedrecht als aan de Schooldwarsstraat in Papendrecht belde een keurig geklede man aan die zich voordeed als een medewerker van de ING bank. De man vertelde dat hij vanuit service oogpunt bankpassen omwisselde voor senioren, zodat zij niet hoeven te reizen naar het kantoor van de ING bank. De man toonde daarbij een brief van de ING. Bij een bewoner in Sliedrecht lukt het de oplichter en kon hij geld pinnen.

Wees alert

Ook vinden er babbeltrucs plaats waarbij personen zich voordoen als medewerkers van de gemeente en vertellen dat de woning geïnspecteerd moet worden. De politie roept inwoners op alert te zijn en direct te bellen wanneer ze vermoeden dat er een oplichter langs is geweest. Vaak gaat het om heel nette en vriendelijke mensen. Uw bank komt niet aan de deur. Geef dus nooit een pas of pincode af. Met name ouderen zijn een geliefd doelwit voor de oplichters.

Waarschuwing en tip

De politie waarschuwt dus voor de activiteiten van deze "babbelaars" en verzoekt bij een dergelijke situatie contact op te nemen met het alarmnummer 112. Het gaat hier om een verdachte situatie waarbij het is toegestaan om het alarmnummer te bellen. De politie kan dan snel ter plaatse zijn en deze oplichters of insluipers controleren of arresteren. Mocht er geen sprake zijn van een "heterdaad" –situatie, dan verzoekt de politie de babbeltruc in alle gevallen te melden via 0900-8844. Vaak zijn de verdachten ook in andere gemeenten actief en plegen zij de truc bij herhaling. Aan de hand van de meldingen krijgt de politie zicht op methodes, signalementen en verplaatsingen.