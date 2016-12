Vrouwen opgepakt met gestolen kleding

SLIEDRECHT - Aan de Leeghwaterstraat in Sliedrecht heeft de politie twee vrouwen opgepakt omdat ze gestolen kledingstukken bij zich hadden. Die lagen in een bestelbusje.

Een getuige had gezien dat de bestelbus bij haar voor de deur was gestopt. Er stapten drie vrouwen uit. Zij rommelden iets in de ruimte achterin met kledingstukken en kaartjes aan de kleding. Volgens een woordvoerder van de politie werden die kaartjes weggegooid.

Ook maakte de getuige melding van tientallen muizen die uit de bus sprongen.



Agenten die ter plaatse kwamen hebben twee van de drie vrouwen weten te vinden. Ze zijn opgepakt voor heling.

Bron: RTV Rijnmond.