Slippende auto op Stationsweg rijdt bijna groep mensen aan

SLIEDRECHT - Politie zoekt getuigen en benadeelden van slippende auto. In de nacht van zaterdag op zondag kon een groepje mensen op het fietspad aan de Stationsweg in Sliedrecht ternauwernood een aanrijding met een auto voorkomen door weg te springen. De auto die met hoge snelheid aan kwam rijden, trok vlak voor het fietspad aan de handrem waardoor het in een slip kwam en richting de groep mensen gleed.

Even na middernacht liep een groepje van ongeveer tien mensen over het fietspad toen de auto met hoge snelheid aan kwam rijden. Ter hoogte van de bank trok de bestuurder aan zijn handrem waardoor de auto in een slip raakte en op de groep af kwam. Deze konden de auto maar net ontwijken. Niemand raakte gewond.

Eigenaar aangehouden, slachtoffers gezocht

De groep die opzij heeft moeten springen voor de auto was bij het arriveren van de politie niet meer aanwezig. De politie is in de omgeving op zoek gegaan naar de benadeelden, maar heeft hen niet meer kunnen traceren. De politie roept deze mensen op zich alsnog bij de politie te melden. Dit kan via 0900-8844.