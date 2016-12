Politie stopt vluchtauto inbrekers op Parallelweg

SLIEDRECHT - Maandagochtend 26 september 2016 waren agenten op zoek naar de verdachten van een inbraak in een vrachtwagen op de Leeghwaterstraat in Sliedrecht toen er een auto op hoge snelheid vandoor ging. Op de Parallelweg wist de politie de vluchtauto te stoppen door er tegen aan te rijden. Beide inzittenden zijn aangehouden. Eén van hen moest voor behandeling van een hoofdwond naar het ziekenhuis.

Even na 1.00 uur meldt een getuige dat hij een persoon zag bij een op de Leeghwaterstraat geparkeerde vrachtwagen. De persoon scheen licht in de cabine. Agenten troffen de verlaten vrachtwagen aan met ingeslagen ruit en gingen in de omgeving op zoek naar de verdachten.

Eén politieauto stelde zich strategisch op bij het spoorttunneltje richting Papendrecht. Na enige tijd kwam er een auto op hen afrijden die opeens weer omdraaide en er op hoge snelheid vandoor ging. De politieauto zette de achtervolging in.

De vluchtauto reed door rood linksaf de A15 op en zette flink de vaart er in. De vluchtauto loopt uit op de politieauto, die de vluchtauto echter wel in zicht houdt. De agenten zien dat de vluchtauto er bij de afrit Papendrecht weer af gaat en opnieuw door rood gaat en linksaf de N3 oprijd om gelijk weer linksaf de A15 richting Nijmegen op te rijden.

De achtervolgende politie probeert hen met zwaailichten en het Stop Politie bord kenbaar te maken dat zij moeten stoppen, maar daar geeft de vluchtautoo geen gehoor aan. De vluchtauto neemt de afrit Sliedrecht-West en gaat weer richting Parallelweg en richting industrieterrein, waar nog agenten bezig waren met onderzoek. De achtervolgende politieauto gaf via de portofoon aan hun collega’s door dat zij weer hun richting op kwamen. Daarop hebben deze agenten een politieauto over de weg gezet om de vluchtauto de weg te blokkeren.

De vluchtauto reed met hoge snelheid en leek niet voornemens te stoppen, waarop de agenten hun auto hebben ingestuurd en de vluchtauto hebben aangereden. De vluchtauto kwam hierdoor klem te zitten tussen de wand van het spoortunneltje en de politieauto. De bestuurder liep hierbij een hoofdwond op en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bestuurder als de bijrijder, een 21-jarige en 29-jarige man, beiden uit Utrecht, zijn aangehouden.

De verkeerspolitie onderzoekt de aanrijding. De Parallelweg was hiervoor in beide richtingen afgesloten. Een agent heeft de hele route die de vluchtauto had afgelegd nagereden. Op meerdere plekken werden spullen gevonden, zoals bankpassen en tankpassen, die vanuit de vrachtwagen afkomstig waren.