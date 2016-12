Politie spoort 'horrorclown' op in het Burgemeester Feitsmapark

SLIEDRECHT - De politie heeft gesproken met een zogenaamde 'horrorclown' die heel wat jongeren op de been bracht in een park in Sliedrecht. Burgemeester Bram van Hemmen heeft dat via Twitter laten weten.



Volgens Van Hemmen zal de grappenmaker "het niet snel weer doen". De enge clown trok veel bekijks in het Burgemeester Feitsmapark. Twee weken terug werd hij daar voor het eerst gesignaleerd. In de avonden erna kwamen drommen jongeren bijeen om hem te zoeken, maar hij liet zich niet meer zien.

Inmiddels heeft de politie met hem gesproken. Of de clown zich los van de verkleedpartij schuldig heeft gemaakt aan strafbare dingen, zei de burgemeester er niet bij.

Hype

De hype van de horrorclowns houdt de politie op meerdere plaatsen bezig. Meestal doen ze niks anders dan mensen bang maken, maar in een aantal gevallen arresteerde de politie clowns die met (nep-) messen rondliepen. Vorige week gebeurde dat bijvoorbeeld in Rotterdam.

Sliedrecht maakte overigens in 2014 al eens kennis met een enge clown. Die 'terreurclown', zoals we hem toen noemden, joeg op straat mensen de stuipen op het lijf.

Te voortvarend

Soms gaat de politie iets te voortvarend te werk in de jacht op enge clowns. In het AD van dinsdag vertelt de 44-jarige Marcel uit Maassluis hoe hij in zijn onderbroek door de politie de galerij op werd gesleurd. "Mijn vrouw kreeg ook het bevel naart buiten te komen, zij mocht niet eens onze kinderen geruststellen.''

Marcel werd verdacht van opruiing. Tijdens het verhoor werd duidelijk dat de politie hem voor een horrorclown hield die in de dagen daarvoor de gemoederen bezig had gehouden. Een foto op zijn Facebookpagina had de politie naar hem geleid, vertelt hij in de krant. Toen bleek dat de Maassluizer niets met de zaak te maken had, werd hij voor het bureau aan het Marconiplein in Rotterdam buiten gezet. Op zijn slippers.

Bron: RTV Rijnmond.