Sliedrechter opgepakt na zware mishandeling in Breda

SLIEDRECHT - Een man (24) uit Sliedrecht is opgepakt na een vechtpartij in Breda, waarbij het oor van een slachtoffer deels werd afgebeten. De aangehouden verdachte stond volgens de politie tegen het lichaam van een negentienjarige man te schoppen toen agenten arriveerden.

De aanleiding voor de vechtpartij is onduidelijk. Het slachtoffer stond naar verluidt met een paar vrienden te praten in het uitgaansgebied van de Brabantse stad toen hij plots werd aangevallen door drie andere mensen. Ook de vrienden van het slachtoffer kregen klappen.

Volgens de politie moest vooral de negentienjarige man het ontgelden. ''In het gevecht werd een stuk van het oor van de 19-jarige aangever afgebeten'', meldt de politie zondag in een verklaring. Ook werd op de man ingeschopt toen hij al op de grond lag.

Oor

De politie verdenkt de Sliedrechter van zware mishandeling. Het is nog onduidelijk of hij ook degene was die in het oor beet. Het slachtoffer legde een korte verklaring af en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de politie kunnen op korte termijn meer aanhoudingen worden verwacht: de vechtpartij is gefilmd door het gemeentelijk cameratoezicht.