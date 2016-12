Kelderbox aan de geulstraat uitgebrand

SLIEDRECHT - In Sliedrecht is zondagavond een kelderbox uitgebrand. Dat gebeurde aan de Geulstraat.



Het vuur brak uit even na 22.00 uur. De bewoners van de 75 appartementen moesten hun huizen uit, zegt de brandweer.

Tegen 23.00 uur waren de vlammen onder controle. De meeste bewoners konden daarna terug naar huis.

Rook

In zeven appartementen stond rook. Onbekend is of de inwoners van die huizen afgelopen nacht ook thuis hebben geslapen.

Bewoner kelderbox

De brandweer heeft nog gezocht naar iemand die mogelijk in de kelderbox zou wonen, maar die persoon bleek ongedeerd.

De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand in de kelderbox.

Bron: RTV Rijnmond.