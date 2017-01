A13 naar Den Haag hele ochtend dicht na vrachtwagenongeluk, chauffeur uit Sliedrecht overleden

SLIEDRECHT - De A13 van Rotterdam naar Den Haag is donderdagochtend grotendeels afgesloten. Er is een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur, een 55-jarige man uit Sliedecht, kwam om het leven.

Drie rijstroken zijn dicht. De weg blijft volgens Rijkswaterstaat naar verwachting nog tot de avondspits dicht. "De weg moet worden schoongemaakt, want daar ligt brandstof op. Ook moet de vangrail over 70 meter helemaal vervangen worden", aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder.

Berm

Het ongeluk gebeurde kort na 06.00 uur bij Delft-Noord. De vrachtwagen raakte van de weg en belandde over de vangrail in de berm. De bestuurder is waarschijnlijk onwel geworden, zegt Rijkswaterstaat.

Volgens de politie ziet het ernaar uit dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn. "Maar dat moet onderzoek nog uitwijzen", zegt een woordvoerder.

Omleiding

De vertraging was rond 07.00 uur bijna een uur. Het verkeer dat al achter het ongeluk staat, kon mondjesmaat doorrijden over één rijstrook.

Automobilisten die naar Den Haag wilden, werden vanaf Kleinpolderplein bij Rotterdam omgeleid via de A20 en de A4. Daar stond al gauw ook file.

Bron: RTV Rijnmond.