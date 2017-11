Politie zoekt getuigen van de branden op de Rivierdijk en de Touwbaan

SLIEDRECHT - Dinsdagavond 3 oktober woedde er brand op de Rivierdijk en op de Touwbaan in Sliedrecht. De politie is een onderzoek gestart en sluit brandstichting niet uit. Daarom vragen we getuigen zich te melden.

Dinsdagavond stonden er twee panden in Sliedrecht in brand. Op de Rivierdijk brandde om 20.33 uur een oude winkel, die als slooppand stond aangemerkt. En even later, om 20.42 uur, vatte een paardenstal vlam op de Touwbaan. Er raakten niemand gewond, en er waren geen paarden binnen.

Getuigen gezocht

Nadat de brandweer het vuur onder controle had, startte de politie een onderzoek. Bij het oude slooppand zijn vier jongens gezien die helaas niet meer gevonden werden. Omdat brandstichting niet wordt uitgesloten, is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u vanavond tussen 20.00 en 21.00 uur iets of iemand gezien in de buurt van de brandende gebouwen? Of heeft u andere informatie die kan helpen in dit onderzoek? Bel dan met 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.