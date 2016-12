Pakt Schaakvereniging een punt winst of lijdt het punt verlies?

SLIEDRECHT - Als je eindelijk een keer een punt pakt tegen je angstgegner lijkt je een goed behaald te hebben. Maar het eerste team van Schaakvereniging Sliedrecht wist achteraf niet of het in de vierde ronde van de landelijke competitie tegen Rijswijk 1 nu 4-4 had gewonnen of verloren. De einduitslag was achteraf terecht, ondanks dat vooral Sliedrecht wel wat kansjes op een beter resultaat heeft gemist.



Groots pluspunt was de prachtige winstpartij van Jorik Klein op een op papier veel sterkere tegenstander.



Rijswijk leek op enkele borden louter op remise uit te zijn. Zo werd er al snel enkele vredesaanboden te worden gedaan, die allemaal werden afgewimpeld door de Sliedrechtspelers, die op revanche uit waren na de zeperd in de vorige ronde.



Uiteindelijk was remise wel de eerste uitslag die op het bord kwam. Robert van Rekom tekende daarvoor. Vervolgens verloor kopman Niels Mijnster, maar kwam Sliedrecht gelijk door een vierde-zege-op-rij tegen Hoynck van Papendrecht van Peter van den Bergh.



Daarna leek het mis te gaan op enkele borden. Wim Pool verspeelde een betere stelling, verloor een pion en leek weggetikt te worden. Hij knokte zich echter terug naar een remise-eindspel.



Sensatie was er aan het bord van Jorik Klein, die zijn tegenstander aanvallend van het bord veegde. Rond de eerste tijdnoodfase dacht de tegenstander door wat kabaal te maken het tij te keren, maar de jeugdige clubkampioen bleef rustig en tikte de partij uit.



Deze voorsprong verdween door een reknederlaag van Andrew Mensing, die de opening verkwanselde, maar zich terug knokte. Helaas was dat niet genoeg.



Bert van de Donk speelde weer op zijn Donks. Hij sloeg remise af om vervolgens – gezien de standen op de andere borden – alles of niets te spelen. Hij deed dat op een manier die uiteindelijk een prachtige winst opleverde.



Bij 4-3 moest Tobias Dekker voor het bevrijdende halfje zorgen. Na meerdere malen remise te hebben afgeslagen greep Dekker helaas mis en het ontstane eindspel bleek niet te houden.



Met het gelijke spel komt Sliedrecht 1 op 3 punten en heeft nog een zware weg te gaan om zich definitief in de subtop te spelen.