Peter van den Bergh nu al herfstkampioen

SLIEDRECHT - Met nog 2 ronden te spelen in de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht kan Peter van den Bergh niet meer worden ingehaald door zijn concurrenten en mag zich herfstkampioen noemen.



Peter speelde deze ronde een goed opgezette partij tegen Andrew Mensing en wist in het middenspel een winnend voordeel te behalen.



Van de directe achtervolgers kwam alleen Wim Pool deze ronde in actie. Wim had in Joost Stoker een taaie tegenstander, maar in het eindspel werd Stoker vakkundig mat gezet. Yaro van Beest hield het lang vol tegen Jorik Klein, maar zag in het eindspel zijn stelling alsnog instorten.



Jaap Euser combineerde Hans Vink van het bord terwijl Jan Sulman een nuttige overwinning behaalde op Martin Prins. Jurgen de Haan leek tegen Kees vd Does op de overwinning af te steven, maar greep mis en moest zijn koning omleggen.



Peter Vis hield tegen de snel spelende Koos van den Berg het hoofd koel en won zoveel materiaal dat Van den Berg helaas moest opgeven. Gerard van Steenoven en Luana Mensing gingen lange tijd gelijk op, maar ergens verloor Gerard een stuk en moest het punt aan Luana laten.



Ronald Kop kon zijn goede vorm van de externe wedstrijd niet prolongeren en moest al snel opgeven tegen Nico van Mourik. Bij de partij tussen Michiel van den Berg en Cees Moes ging het op en neer, maar uiteindelijk ging het punt toch naar Michiel.



Tim de Waard speelde een goede partij tegen Mark van Hulst. Tim koos in een ingewikkelde stelling de verkeerde voortzetting en werd daarna langzaam van het bord gespeeld.



Henri Hartog had in Frans Fijlstra weliswaar een taaie tegenstander, maar wist de winst toch binnen te halen. Ook Daniel de Bruin kon, ondanks taaie tegenstand van Ferhat Erdogan, het punt binnenhalen.



Aanstaande donderdag wordt de 14e ronde gespeeld en speelt het 4e team van captain Joost Stoker thuis tegen 3-Torens 2 uit Berkel-Rodenrijs.