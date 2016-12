Maarten Hartkoren wint Sinterklaas-Schaak

SLIEDRECHT - Ook dit jaar was het de laatste donderdag voor pakjesavond traditioneel gezellig tijdens het Sinterklaas-schaak. In 5 ronden legden 14 jeugdspelers elkaar het vuur aan de schenen, waarin elke ronde startte vanuit een afwijkende beginstelling of met afwijkende regels. In een super spannende strijd wist Maarten Hartkoren zich uiteindelijk te kronen tot winnaar, wat hem een overheerlijke hoofdprijs opleverde.



Samuel Gijsen wist ook wel raad met de verschillende schaakvarianten en eindige met 3,5 punt heel goed als tweede. Jochanan Alberts, de sterke koploper in de reguliere én de snelschaakcompetitie, eindigde als derde, na een bloedstollende slotpartij tegen Maarten. In deze slotpartij (variant 2 paarden tegen 2 lopers) stond Jochanan lange tijd beter, maar Maarten wist uiteindelijk vakkundig zijn achterstand om te zetten in een ontembare vrijpion.



Karel Peursem, Sharujan Ratnam, Miquel Verhoef en Barend van Dieren wisten ook wel raad met verschillende schaakvarianten en scoorden allen 3 uit 5. Berachuyah de Bruin liet ook zien snel te leren en wist, net als velen anderen, 2 punten te scoren. Uiteraard had Sinterklaas er voor gezorgd dat iedereen prijs had.