De heren waterpoloërs van DWF komen terug in bloedstollende wedstrijd

SLIEDRECHT - Na de afgang tegen Ridderkerk hebben de Sliedrechtse DWF waterpoloërs 4 weken de tijd gehad om een herhaling te voorkomen en ze hebben duidelijk niet stil gezeten. Afgelopen zaterdag was in Bergambacht een bloedstollende wedstrijd te zien die eindigde met een 5-8 winst voor DWF.



Met een strakke opstelling, nieuwe tactieken en een frisse debutant, Ferdi Heijkoop, liggen de heren afgelopen zaterdagavond vol goede moed in het water. Het duurt even voor de 0-1 wordt gemaakt, maar hij is in ieder geval voor Sliedrecht. De rechtsvoor, Sjoerd de Paus, ziet in de vierde minuut een kans en weet hem waar te maken. In de laatste minuut lukt het de Bergambachters een man-meer situatie te benutten en wordt het 1-1. Het tweede doelpunt voor Bergambacht volgt vrij snel na wat verwarring van de jurytafel. De eerste periode wordt afgesloten met een 2-1 voor Bergambacht.



In de tweede periode liggen beide verdedigingen potdicht. De vijf minuten zijn spannend met verschillende schoten op het doel en een man-meer situatie voor Bergambacht, maar de verdediging en de doelman slagen erin alle pogingen te stoppen. De tweede periode wordt wederom afgesloten met nog steeds 2-1 voor Bergambacht.

In de derde periode slaat het compleet om wat betreft doelpunten. In de tweede minuut maakt Bergambacht door een nette actie de score 3-1.



In de derde minuut komt Sliedrecht terug met een mooie goal van de teamcaptain, Chris den Breejen, maar opnieuw ontstaat er een man-meer situatie voor Bergambacht die ze weten te benutten met als gevolg 4-2. De Sliedrechters laten het er niet bij en weten het in de vierde minuut 4-4 te maken door goals van Joris Kaaks en Sjoerd de Paus. Helaas scoort Bergambacht in de laatste minuut een strafworp waardoor het 5-4 komt te staan. Het lijkt erop dat de derde periode opnieuw afgesloten gaat worden met één punt achterstand voor Sliedrecht, maar in de laatste seconden scoort Chris den Breejen onverwacht van grote afstand waardoor de stand aan het einde van de derde periode op 5-5 staat.



De derde periode heeft wat los gemaakt bij de heren, ze besluiten om in de laatste periode alleen de verdediging iets strakker te houden, maar voor de rest niks te veranderen. Het duurt even anderhalve minuut maar dan komt Sliedrecht voor te staan dankzij een prachtige tweede goal van Joris Kaaks. De meegereisde supporters gaan los. Een halve minuut later scoort Sjoerd de Paus zijn derde goal van de wedstrijd en maakt de stand 5-7. Even lijkt er nog een kans voor Bergambacht als er een speler van Sliedrecht uit het water wordt gestuurd, maar opnieuw stuiten ze op de sterk keepende doelman, Joey Zuyderveld.



De wedstrijd lijkt gedaan, maar opnieuw wordt er uit het niks een goal gemaakt in de laatste seconden. Dit keer een niet te stoppen achterwaarts schot door Sjoerd de Paus, zijn vierde goal van de wedstrijd! Het Fluitsignaal klinkt en Sliedrecht wint met 5-8.



DWF gaat het 17 december in eigen huis op nemen tegen de nummer 1 van de competitie, De Linge/PCG uit Gorinchem. De wedstrijd begint zaterdag om 15:30 uur.