Eerste seizoenshelft schaakcompetitie afgesloten

SLIEDRECHT - Met de 15e ronde van de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht is de eerste seizoenshelft afgesloten. Peter van den Bergh blijft koploper en staat met een ruime marge op de nummers 2 en 3 op de eerste plaats.



Van den Bergh speelde in de 15e ronde een leuke partij tegen Jaap Euser en wist ook hier de winst te pakken, Met bijna 180 punten voorsprong gaat de 5-voudig kampioen de winterstop in.



Clubkampioen Jorik Klein klimt weer richting top-3 na een moeilijke partij tegen Wim Hokken. Pas in het verre eindspel wist Klein, met de klok als medestander, Hokken tot opgave te dwingen.



Een aantal partijen was al snel klaar. Binnen een half uur konden Hans Vink, Yaro van Beest en Gerard van Steenoven hun koning omleggen.



Hans Vink kreeg een extra les van leraar Peter Vis en zag zijn stelling na de opening al instorten. Ook Yaro van Beest kon geen vuist maken tegen Teunis den Rooijen. Gerard van Steenoven greep in de opening mis en werd meteen door Jurgen de Haan van het bord geveegd.



Wout Boer liet weer eens zien een geduchte tegenstander te zijn. Tegen oud-kampioen Wim Pool sloeg Boer toe en wist in het pionneneindspel de winst naar zich toe te trekken.



Opa Hans Klein had eveneens de hele avond nodig tegen een ontketende Martin Prins. Beiden hadden flink tijdnood en in de paar seconden die Klein restten, hield hij het hoofd koel en zette Martin vakkundig mat.



Jerry van Rekom speelde een spannende partij tegen Floris Verweij. De strijd werd pas in het eindspel beslist doordat Floris het betere eindspel netjes naar winst speelde. Zoon Robert won wel door een goed spelende Tim de Waard in een regelmatige partij te verslaan.



Luana Mensing wist met een mooi opgezette stelling Mark van Hulst op het verkeerde been te zetten en kon een punt bijschrijven. Frans Fijlstra komt langzaam op gang en wist deze ronde Johan Gijsen te verslaan.



Roland Kop was niet helemaal 100% en deelde al snel het punt met Ferhat Erdogan. Leo Koppelaar ging er een goed voor zitten en combineerde Cees Moes van het Bord.



De komende twee weken ligt de competitie even stil. Aanstaande donderdag wordt de 2e ronde van de snelschaakcompetitie gespeeld.