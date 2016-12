Eerste schaakteam: opnieuw punt gewonnen of verloren

SLIEDRECHT - Het lijkt het thema van het seizoen; wint het eerste team van Schaakvereniging Sliedrecht nu een punt of heeft het een punt verloren? Tegen Messemaker 1847 2 was het niet anders. Na een spannende wedstrijd werd het uiteindelijk 4-4, en als je 4-2 hebt achtergestaan mag je met 4-4 je handen dicht knijpen. Maar voor de 4-2 achterstand gebeurden er dingen die een overwinning duidelijk in de weg stonden. Zo blijft het eerste team in de gevarenzone.



Aanvankelijk zag het er goed uit voor Sliedrecht 1. Op veel borden was er een overwicht, zodat Wim Pool na 2,5 uur spelen met een gerust hart het remiseaanbod van de remisekoning van Gouda kon accepteren.



Daarna ging het echter mis. Niels Mijnster greep in betere stelling mis en noteerde een nul. De eerste tegenvaller. En dat was niet de laatste.



Bert van de Donk speelde de opening prima en leek overwegend te staan tegen de voorzitter van Messemaker en tevens lid van Sliedrecht Arjan van der Leij. In de tijdnood van Van der Leij greep de Brabander echter mis en kon direct opgeven.



Kopman Peter van den Bergh bewees zijn goede vorm en veegde zijn tegenstander, de Goudse topscorer, regelmatig van het bord.



Clubkampioen Jorik Klein speelde een goede partij, maar die verzandde al snel in remise.

Vervolgens drama op het bord van Tobias Dekker. Vanuit een gelijke stelling vocht Dekker zich naar een vrijwel gewonnen eindspel. Daarin greep hij mis, wist zich terug te knokken naar een remisestelling en greep opnieuw mis. 4-2 voor Messemaker en nog 2 moeilijke partijen te gaan.



Andrew Mensing speelde een prima opening en in het middenspel won hij een kwaliteit. De tegenstander vocht zich terug, maar in het verre eindspel – in de tijdnood van Mensing – bleek het materiaalvoorsprong net voldoende voor de winst.



Robert van Rekom moest winnen om een gelijkspel te realiseren. De opdracht was simpel, de uitvoering lastig, maar na een mooie combinatie kreeg Van Rekom de overhand en wist hij het eindspel keurig uit te tikken; 4-4.



Opnieuw had er meer ingezeten en opnieuw dus geen volle winst. Na een korte winterstop zal het Sliedrechtse vlaggenschip op we gaan naar eerherstel, al zal de sterke tegenstander – Voorschoten 2 – daar niet direct aan mee willen werken.