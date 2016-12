Historische bekerwedstrijd ook via livestream

SLIEDRECHT - Aanstaande donderdag (22 december) staat Heren 1 van Sliedrecht Sport voor het eerst in de geschiedenis in de kwartfinales van het Nationale Bekertoernooi. Als koploper van de Topdivisie treft Sliedrecht de nummer een-na-laatst van de Eredivisie. Dat biedt perspectief op de volgende ronde…

De wedstrijd wordt vanaf 19.30 uur in De Stoep gespeeld en de entree is gratis. Er is dus geen enkel beletsel voor elk rechtgeaard Sliedrechter om live deze historische gebeurtenis mee te maken. Voor wie er toch niet bij kan zijn, biedt SliedrechtSportTV uitkomst. Zij zenden vanaf 19.25 uur een live registratie uit, met commentaar van Bas Bisschop en Jorian Hak: youtube.com/sliedrechtsporttv.

Foto: Jeroen de Bruin