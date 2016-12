Sliedrecht Sport succesvol in Italië

SLIEDRECHT - Van 27 tot en met 29 december vond in de omgeving van het Italiaanse Offida de 10e editie van de Marche International Volley Cup plaats. Twee teams van Sliedrecht Sport (meisjes onder 14 jaar en meisjes onder 16 jaar) reisden af naar dit sterk bezette toernooi.

Voor het jongste team (Amalia Panajoti, Anouk de Jong, Emma de Ruiter, Evi Roos, Janet de Jong, Lisa de Vries, Marit van der Sluijs, Mila Leeuwis, Sara van de Weg en Zara Noteboom), onder leiding van coach Dave van Rekom, stond het toernooi in het teken van ervaring opdoen tegen sterke teams in een overweldigende entourage (tien speellocaties met allemaal wedstrijden op center courts). Uiteindelijk eindigde het team op een verdienstelijke zesde plek.

Voor veel van de meisjes onder 16 was dit de twee keer dat er deelgenomen werd aan dit toernooi. Het team bestaande uit Johanna van Vliet, Jeanine de Jong, Romy Vet, Serena van de Made, Isa van Leeuwen, Fleur Muilwijk, Iris Kerkhof, Pascalle Cnossen, Anique Tavenier en Mika Pierik, onder leiding van coach Peter Muilwijk, wist ondanks indeling in een sterke poule, door te dringen tot de finale in het sportpaleis van San Benedetto del Tronto. Hier werd na het spelen van de volksliederen nipt verloren na een spannende wedstrijd tegen Ravenna. Met een beker en zilveren medailles, maar vooral met een geweldige ervaring, kon de (lange) terugreis worden begonnen.