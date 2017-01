Sliedrecht Sport maximaal door naar halve finales Jeugdkampioenschappen

SLIEDRECHT - De drie Sliedrecht Sport-teams die vandaag in actie kwamen op de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen zijn allemaal door naar de volgende ronde. Daarmee staat de Sliedrechtse volleybalvereniging met het maximaal haalbare aantal van acht teams in de halve finales op zaterdag 18 februari.

Van de acht ingeschreven teams hadden vijf teams al een vrijstelling voor de voorronde ontvangen. Meisjes D (t/m 12 jaar), Meisjes C (t/m 14 jaar) en Jongens C (t/m 14 jaar) moesten wel vandaag vol aan de bak. In Houten eindigde het jongste meisjesteam, bestaande uit Yentl van Bekkum, Roos van Gastelen, Donna de Jong, Monika de Jong, Mylène de Jong en Maud van de Weg en coaches Anasja van Veen en Dorijn Boogaard bovenaan in hun poule.

Meisjes C (Amalia Panajoti, Anouk de Jong, Emma de Ruiter, Evi Roos, Janet de Jong, Lisa de Vries, Marit van der Sluijs, Mila Leeuwis, Sara van de Weg, Zara Noteboom en coaches Dave en Famke van Rekom) wist zich in Wijk bij Duurstede zonder setverlies voor de have eindstrijd te plaatsen.

Jongens C (Aron Huijser, Mart en Luuk de Groot, Jelle Leeuwis, Youri van der Pol, Gus Rooswinkel, Joost Suiker, Bart Tieman, Siebe Vermaas, Justin Visser, Berend de Vries en coaches Bas de Groot en Daniël van Helden) maakte in Dordrecht korte metten met de concurrentie en won ook alles met 2-0.

Op 18 februari komt Sliedrecht Sport dus zowel met de jongens als meisjes uit in alle leeftijdscategorieën: tot en met 12, 14, 16 en 18 jaar.