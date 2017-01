Tweede competitiehelft SV Sliedrecht gestart met record aantal partijen

SLIEDRECHT - De tweede competitiehelft van Schaakvereniging Sliedrecht is gestart met een record van 20 partijen! Nog nooit eerder waren zoveel spelers tegelijk aanwezig op de clubavond.

De competitie werd tevens uitgebreid met een nieuwe speler: Diederik Mauritz speelde zijn eerste wedstrijd bij Schaakvereniging Sliedrecht. Tegen Cees Moes wist hij nog niet tot winst te komen, maar als hij veel gaat spelen komen de punten vanzelf.



Koploper Peter van den Bergh had de grootste moeite met jeugdtalent William Gijsen. William ging voortvarend van start en hield Van den Bergh de hele avond bezig. Even leek het erop dat Gijsen de stelling op remise kon houden, maar Van den Bergh offerde een kwaliteit, waarna bleek dat zijn loper sterker was dan de toren van zijn tegenstander en met een vrijpion wist hij de partij naar zich toe te trekken.



Ook clubkampioen Jorik Klein was niet zomaar klaar met Teunis den Rooijen, die eerder al koploper Van den Bergh zijn eerste nederlaag wist toe te brengen. Met weinig tijd op de klok wist Den Rooijen de stelling gesloten te houden, maar onder tijdsdruk maakte hij, in een lastige stelling alsnog een fout en moest helaas opgeven.



Nico van Mourik wist Adrian Mensing in een spannende partij te verslaan. Van Mourik hield de kopman van het 2e team goed in bedwang en wist in het eindspel vakkundig een vrijpion te creëren en zo naar de winst te schuiven.



Yaro van Beest had in Jan Sulman een taaie tegenstander en de routine van Sulman gaf uiteindelijk de doorslag. Ook Niels Mijnster was in zijn partij tegen Joost Stoker de betere schaker.

Marcel Klein hield het lang vol tegen Peter Vis, maar moest uiteindelijk toch zijn koning omleggen. André van Dieën mocht ook aantreden tegen een sterkere schaker en hier was het Hans Klein die het punt mocht bijschrijven.



Martin Prins was het nieuwste slachtoffer van Luana Mensing. Zij begon haar partij sterk en speelde haar tegenstander bijna geroutineerd van het bord. Gerard van Steenoven had een sterk offer tegen Mark van Hulst en zag dat in het eindspel beloond met de winst.



De strijd tussen team- en naamgenoten Koos van den Berg en Michiel van den Berg ging lange tijd gelijk op, maar helaas maakte Koos in het eindspel een foutje, dat meteen werd afgestraft. Frans Fijlstra komt weer langzaam op zijn oude niveau door deze ronde Leo Koppelaar te verslaan.



Ferhat Erdogan opende sterk tegen Henk Prins en had zelfs even zicht op de overwinning. Prins counterde echter sterk en wist toch het punt nog binnen te halen. Johan Gijsen leek met een volle toren voor op weg naar de winst tegen Roland Kop, die slechts een pion over had. De eindspel lessen die Kop volgt hielden hem op de been en leverden zelfs nog de winst op.



A.s. donderdag wordt de 17e ronde gespeeld en speelt het 5e team de thuiswedstrijd tegen Hoekse Waard 2.