Jochanan Alberts heerst bij schaakjeugd

SLIEDRECHT - Hij was vooraf al de favoriet voor de Najaarscompetitie bij de jeugd van Schaakvereniging Sliedrecht, maar als je dat voorlopig waar maakt, ben je de terechte titelkandidaat. En dat is Jochanan Alberts. In de afgelopen jaren was hij vaak tweede, maar dit keer lijkt het kampioenschap hem niet meer te kunnen ontlopen. In de dertiende ronde wist hij Samuël Gijsen te verslaan, die nog wel steeds keurig derde staat.



Julian van Dieën gaat ook steeds beter schaken. Dit keer wist hij verrassend Karel Peursem te verslaan. En ook in de snelschaakcompetitie sloeg hij toe door van Sharujan Ratnam te winnen.



In de snelschaakcompetitie staat Jochanan Alberts ook soeverein aan kop. Dit keer wist hij wel van Maarten Hartkoren te winnen. Ook hier deed Samuël Gijsen van zich spreken door naar de derde plaats te stijgen na een winst op Bart van der Beek.



Aanstaande donderdag heeft de volgende ronde van de Najaarscompetitie plaats, die nog tot eind januari zal duren.