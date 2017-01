Tweede schaakteam wint dik verdiend van Erasmus uit Rotterdam

SLIEDRECHT / ROTTERDAM – Het tweede team van Schaakvereniging Sliedrecht heeft zich uitstekend hersteld van de onnodige nederlaag in de vorige ronde. In de uitwedstrijd tegen Erasmus 1, dat voorafgaand aan het seizoen promotie-aspiraties had, werd een dik verdiende 2,5 - 5,5 overwinning geboekt. Het team van teamleider Leo Koppelaar nestelt zich zo weer in de top 3 van de Promotieklasse van de Rotterdamse Schaakbond.



Op papier is het Rotterdamse team veel sterker dan de Sliedrechtse reserves, maar de tactische opstelling van Koppelaar bracht toch al gauw Sliedrecht in het voordeel. Wout Boer leek in het middenspel minder te staan, maar dan begint Houdini Boer pas te schaken en met enkele krachtzetten wist hij winnend voordeel te behalen.



De voorsprong werd verdubbeld doordat Jerry van Rekom een partij uit één stuk wist te spelen. Hij gaf zijn geroutineerde tegenstander geen moment de kans om het tij te keren en zodoende werd de 2-0 een feit.



De voorsprong werd geconsolideerd door een schwindelremise van Theo Dekker. Vanuit vrijwel verloren positie wist hij er toch nog eeuwig schaak uit te rommelen.



De Rotterdammers kwamen enigszins met de hulp van de Sliedrechtse kopmannen terug in de wedstrijd. Kopman Adrian Mensing speelde een degelijke partij, maar ging in tijdnood forceren en dat pakte verkeerd uit. En de stand kwam zelfs in evenwicht nadat Hans Klein in voordelige stelling door de vlag ging.

Teunis den Rooijen wist echter zijn in het middenspel veroverde voordeeltje uit te buiten en via stukwinst dwong hij de tegenstander tot overgave; 2,5-3,5.



Wim Hokken speelde weer op zijn Hokken’s; pion offeren, tegenspel ontwikkelen en dan toeslaan. Dat toeslaan duurde wel erg lang, maar uiteindelijk wist de Sliedrechtse topscorer zijn 100% score te behouden door het toreneindspel daadkrachtig tot winst te voeren.



Het slotstuk kwam natuurlijk van vluggerkoning Floris Verweij, die ook nu weer in de laatste minuut toesloeg vanuit mindere stelling. Maar dat hoort er ook bij.



De 2,5-5,5 overwinning was dik verdiend en terecht. En de verrassing was een feit.