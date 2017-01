Barend van Dieren in topvorm bij jeugd in Najaarscompetitie

SLIEDRECHT - In de veertiende ronde van de Najaarscompetitie bij Schaakvereniging Sliedrecht heeft Barend van Dieren uitstekende zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats. In een rechtstreeks duel wist hij naaste concurrent Samuël Gijsen te verslaan. Daarmee heeft Barend zijn tweede plaats verstevigt en lijkt hij vrijwel zeker te zijn van zilver.



Het goud lijkt definitief voor Jochanan Alberts, die opnieuw wist te winnen en wel van Julian van Dieën.

De grootste verrassing van deze ronde was Sharujan Ratnam, die na een spannende partij Maarten Hartkoren wist te verslaan. Ook Bart van der Beek deed het uitstekend door van Rafaël Alberts te winnen.



Met nog enkele ronden te gaan is er dus nog volop spanning om de ereplaatsen.