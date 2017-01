Halve finales Sliedrecht Sport live…. en op tv

SLIEDRECHT - Op woensdag 18 januari spelen zowel Dames 1 als Heren 1 van Sliedrecht Sport hun eerste wedstrijd voor de halve finales van de Nationale Beker. Dames 1 is vanaf 19.30 uur live te bewonderen in De Stoep. Vanaf 20.00 uur zullen echter ook de schermen in sportkantine De Stoeprand aan gaan voor een live verslag van Sliedrecht Sport TV van de Heren 1 wedstrijd in Doetinchem.

Voor Dames 1 is de halve finale gelukkig geen unicum meer. Sterker nog, in 2012 en 2015 werd de Beker gewonnen door het Sliedrechtse keurkorps. Woensdag nemen ze het op tegen Eurosped TV Twente uit Almelo. Op 25 januari is de return.

Voor de volleybalmannen van Sliedrecht is het de allereerste keer ooit dat ze in de halve finale staan. Voetbalhistorie dus voor de blauw-witten. Als koploper in de Topdivisie treffen zij de nummer 3 van de Eredivisie: Orion uit Doetinchem. Op 25 januari is de return in sporthal De Stoep. Voor wie niet in De Stoep kan zijn, kan het wedstrijdverslag ook via de computer volgen: youtube.com/sliedrechtsporttv.

Foto: Sliedrecht Sport ‘haka’ (fotograaf: Peter Verheijen)