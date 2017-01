Passende sponsor mopstep Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT - De unieke mopstep van Sliedrecht Sport heeft een gepaste sponsor gekregen. Het programma ‘(zwerf)afvalvrij Sliedrecht’ siert de rest van dit seizoen de step, die steeds na afloop van een set ingezet wordt om het speelveld schoon te vegen.

De step, die speciaal voor dit doel op ingenieuze manier in elkaar is gezet door Rob Snel Metaal & Techniek aan de Industrieweg, laat meteen zien dat Sliedrecht Sport zich ook inzet voor een (zwerf)afvalvrij Sliedrecht. Zo wordt afval gescheiden ingezameld en zorgen vele afvalbakken in en om De Stoep dat er zo min mogelijk troep rondslingert.

Foto: Jeroen de Bruin