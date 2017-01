Veel remises bij schaaktoppers in 18e ronde interne competitie

SLIEDRECHT - In de 18e ronde van de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht hebben de top-10 spelers niet geprofiteerd van de afwezigheid van Peter van den Bergh. Alle achtervolgers kwamen niet verder dan remise en zo blijft de voorsprong van de nummer 1 onveranderd.



De snelste remise kwam voor rekening van Jerry van Rekom en Jan Sulman die beiden niet op elkaars helft durfden komen en dus al snel het punt deelden.



Ook Robert van Rekom en Wim Hokken besloten snel tot remise en ook na analyse bleek er niet meer in te zitten. Kees Wessels en Theo Dekker kregen een bekende stelling op het bord en daar beiden geen fouten maakten, werd het punt eveneens gedeeld.



Floris Verweij kwam tegen Wout Boer slecht uit de opening en moest flink keepen om niet te gaan verliezen. Ondanks stevige tijdnood wist Verweij de partij toch nog remise te houden.



De laatste remise kwam voor rekening van Wim Pool en Jorik Klein die bijna de volledige speeltijd vulden en pas toen beide een koning en een toren overhielden werd de vrede getekend.



Niels Mijnster wist zich tegen William Gijsen uit een onoverzichtelijke stelling terug te knokken en ging er uiteindelijk met de winst vandoor. Ook bij Willem Kuiper en Peter Vis was het lang onduidelijk wie de betere positie had. In het eindspel bleek Kuiper net iets meer ruimte te hebben en pakte het volle punt mee.



Luana Mensing had een wat mindere dag en zag haar stelling tegen Yaro van Beest al snel instorten terwijl Martin Prins een stuk achter kwam tegen Jurgen de Haan en snel daarna zijn koning moest omleggen.



Frans Fijlstra wist opnieuw te winnen en dit keer was Michiel van den Berg zijn slachtoffer. Koos van de Berg en Ferhat Erdogan gingen lang gelijk op, maar nadat Ferhat in het eindspel misgreep ging hij meteen mat achter de paaltjes.



Gerard van Steenoven en Tim de Waarde gingen voortvarend van start en nadat Gerard wat materiaal van Tim opsnoepte, was de partij snel uit en kon Gerard het punt noteren. Daniel de Bruin leek op de winst af te gaan, maar maakte in het eindspel een blunder, waarna tegenstander Leo Koppelaar er alsnog met de winst vandoor ging.



Johan Gijsen had in Mark van Hulst een lastige tegenstander en zag na dameruil zijn stelling instorten wat uiteindelijk tot verlies van de partij leidde. Cees Moes en Roland Kop gingen ook lange tijd gelijk op, maar na een misgreep van Roland kon Cees verrassend naar de winst schuiven.



De langste partij van de avond werd gespeeld door Nico van Mourik en André van Dieën. Beide spelers gaven elkaar weinig ruimte, maar ergens wist Van Mourik een kwaliteit te winnen. In het eindspel bleek deze toren net iets flexibeler dan de loper van Van Dieën en in de laatste minuten kon Van Mourik naar de winst schuiven.



A.s. donderdag wordt de 19e ronde gespeeld.