Ricardo Veen heeft juiste vorm te pakken bij schaakjeugd

SLIEDRECHT - In de vijftiende ronde van de Najaarscompetitie bij Schaakvereniging Sliedrecht heeft Ricardo Veen bewezen de juiste vorm te hebben. Na een spannende partij wist hij Baruch Alberts te verslaan. Na een weifelend begin laat Ricardo nu zien steeds beter te gaan schaken. Dat belooft wat voor de Voorjaarscompetitie die in februari van start zal gaan.



Verrassend was de nederlaag van koploper Jochanan Alberts tegen broer Rafaël. Dat lijkt geen gevolgen te hebben voor het kampioenschap van Jochanan, maar geeft wel aan dat de concurrentie eraan komt.



Opvallend was ook de mooie winst van Karel Peursem tegen Sharujan Ratnam. Ook Karel gaat steeds beter spelen en dat resulteert in steeds meer winstpartijen.



Miquel Verhoef speelde keurig remise tegen Bart van der beek, terwijl Samuël Gijsen heel snel van Maarten Hartkoren wist te winnen.



Aanstaande donderdag heeft de laatste ronde van de Najaarscompetitie plaats.