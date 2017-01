S.O.J.S komt met een nieuw voetbalproject: Sliedrecht United

SLIEDRECHT - S.O.J.S komt met een nieuw voetbalproject! Jordi Melkert 21 jaar oud, studerend aan het CIOS loopt stage bij S.O.J.S. en zal het project vorm gaan geven. De doelstelling van het project is het verbeteren en versterken van de sociale cohesie onder de jongeren in de gemeente Sliedrecht. Kort gezegd willen wij dat de jongeren uit verschillende wijken meer met elkaar in contact komen, en met respect en plezier samen kunnen spelen. Wij willen dit gaan doen met het voetbal project ‘’Sliedrecht United’’. Met dit project gaan we op drie verschillende voetbalpleintjes in de gemeente Sliedrecht leuke en uitdagende clinics geven. Dit met op elk plein jongeren uit die wijk.

.

Wij zullen tijdens de clinics met bepaalde thema’s gaan werken, deze thema’s moeten ervoor gaan zorgen dat de jongeren meer bewust worden over de omgang met elkaar. De thema’s die behandeld worden zijn, samenwerking, acceptatie, initiatief nemen, communicatie en vooral respect en plezier. De clinics zullen over een periode van vijf weken gegeven worden op de maandag, dinsdag en donderdag.



Na deze periode wordt er een toernooi gespeeld met alle jongeren uit de verschillende wijken. Dit toernooi zal plaatsvinden op het kunstgrasveld bij De Stoep.



Ben je 8 jaar of ouder, en vind je het leuk om samen met andere kinderen te voetballen? Dan is Sliedrecht United iets voor jou! Wat moet jij doen om deel te nemen aan Sliedrecht United? Kijken welk voetbalplein het dichtst bij jou in de buurt is en welke dag wij daar aanwezig zijn. Probeer op school of in jouw eigen wijk zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen.



Sliedrecht United zal van start gaan op maandag 13 februari. Alle clinics zullen plaatsvinden van 16:00 tot 17:00. Op de maandag zijn we bij voetbalplein Roald Dahl (Sliedrecht west), op de dinsdag bij kunstgrasveld De Stoep, en op de donderdag bij voetbalplein Tienhoog flats.