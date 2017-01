Waterpoloheren van DWF weet niet te winnen in Zwijndrecht

SLIEDRECHT / ZWIJNDRECHT - Afgelopen zaterdag, 21 januari, hebben de waterpoloheren van DWF gestreden tegen heren 3 van ZZ&PC De Devel. De wedstrijd werd gespeeld in zwembad De Devel in Zwijndrecht en werd met een knappe score van 6-2 gewonnen door de heren uit Zwijndrecht.



De heren van DWF startten de wedstrijd in goede vorm en kwamen in het eerste kwart met twee doelpunten voor op De Devel. De punten kwamen op naam van vleugelaanvallers Joris Kaaks en Sjoerd de Paus. DWF keeper Joey Zuydervelt wist deze periode knap de nul te houden.



In het tweede kwart van de wedstrijd sloeg het spel om. De Devel ging met een andere midvoor spelen wat direct resultaat opleverde voor de thuisploeg. Binnen een paar minuten kwamen ze op gelijke hoogte.



Extra spijtig was dat er zich 2 man-meersituaties voordeden in het voordeel van DWF die de heren niet wisten te benutten, gevolgd door een counter van De Devel waaruit de 3-2 ontstond.

De 3e en 4e periode waren een waar schotenspektakel. Alle zes de man-meersituaties die door de scheidsrechters werden toegekend aan de heren van De Devel leverden het team niets op. Veel schoten werden gekeerd door de verdediging die zonder angst een overtuigende blokkade opwierpen.



De schoten die deze blokkade wisten te passeren, werden gekeerd door de keeper van DWF. Tot overmaat van ramp kende de arbitrage een strafschot toe aan De Devel. Keeper Joey Zuydervelt wist zowel de strafworp van de topscoorder van De Devel als de rebound te stoppen.



Aanvoerder Chris den Breejen deed samen met de broers Ferdi & Gerbert Heijkoop en nieuweling Marcel Lans nog verwoede pogingen het tij te keren met een aantal vergeefse harde afstandsschoten, maar de wedstrijd werd afgesloten met een score van 6-2 in het voordeel van De Devel.



Volgende wedstrijd: zaterdag 28 januari, 16:15 uur, Bronbad De Lockhorst, Sliedrecht.