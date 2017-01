SLIEDRECHT - Matt van Wezel ook volgend seizoen coach Dames 1 Sliedrecht Sport

Sliedrecht, 28 januari 2017 - Huidig trainer-coach Matt van Wezel zal ook volgend seizoen (2017-2018) het hoogste damesteam van Sliedrecht Sport onder zijn hoede hebben. Van Wezel (39) tekende in 2015 een contract voor vier seizoenen met de Eredivisionist, maar elk seizoen beslissen beide partijen over de voortgang daarvan.



“Dat besluit nemen we altijd gezamenlijk en vroeg in het seizoen, zodat er vroegtijdig duidelijkheid is over het komende seizoen voor zowel de trainer, de verdere staf, het team en eventuele potentiële nieuwe speelsters”, aldus Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport. “Dit jaar spelen we niet Europees, maar op de andere fronten doen we nog volop mee. We hebben er vol vertrouwen in dat Matt ook volgend jaar nog progressie weet te boeken met deze groep.”

"Ik heb het enorm naar mijn zin in Sliedrecht”, voegt Matt van Wezel toe. “Sliedrecht Sport is in mijn ogen de best georganiseerde volleybalclub van Nederland en ik ben blij dat ik daar deel van uit mag maken. Met de nieuwe sporthal en bijbehorende faciliteiten in aanbouw, kunnen we komend seizoen enorme stappen maken op technisch en fysiek vlak. Daar kijk ik erg naar uit."

Foto: Jeroen de Bruin