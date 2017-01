Wedstrijdleider Mark van Hulst wint derde partij op rij

SLIEDRECHT - In de 19e ronde van de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht heeft wedstrijdleider Mark van Hulst zijn derde partij op rij gewonnen. Deze ronde was Leo Koppelaar zijn slachtoffer.



Koppelaar liet zijn stukken insluiten, waarna alleen een loperoffer wat ruimte kon creëren. De loper zag Koppelaar niet meer terug en hij moest, na een mooie combinatie van Van Hulst, in het eindspel zelfs nog een toren inleveren.



Peter van den Bergh deed goede zaken in de race naar het kampioenschap door concurrent Wim Hokken in een sterke partij te verslaan. Van den Bergh heeft nu bijna 250 punten voorsprong op de nummer 2, Wim Pool. Pool wist wel raad met de Hollandse verdediging van Peter Vis en behaalde al snel een positioneel voordeel dat hij snel in winst kon omzetten.



Henk Prins liet tegen Kees Wessels zien dat hij nog steeds een prima partij op het bord kan zetten. Prins kwam zelfs een dame voor te staan, maar remisekoning Wessels liet zijn overige stukken goed samenwerken, waardoor de stelling in remise



Hans Klein leek te gaan winnen van Jaap Euser, maar greep mis en zag het punt alsnog naar Euser gaan.



William Gijsen ging tegen Kees van der Does direct in de aanval, waardoor Van der Does veel tijd moest spenderen aan de juiste voortzetting. Gijsen maakte dankbaar gebruik van de tijdnood van zijn tegenstander en schoof geroutineerd naar de winst.



Martijn Stoker kreeg al snel in de gaten dat Yaro van Beest steeds beter gaat spelen. Van Beest had even de betere stelling, maar Stoker wist zich met moeite nog naar remise terug te knokken.

Koos van den Berg en Jurgen de Haan speelden een leuke partij waarin Koos helaas een stuk achter kwam te staan en al snel daarna moest opgeven. André van Dieën weet ook weer wat winnen is: in een leuke partij wist hij Martin Prins overtuigend te verslaan.



Ferhat Erdogan ging voortvarend van start tegen Henri Hartog en kwam al snel beter te staan. Hartog ging er eens goed voor zitten en wist er met eeuwig schaak toch nog remise uit te slepen.

Daniël de Bruin en Gerard van Steenoven waren aan elkaar gewaagd en hielden in een interessante partij de stelling gelijk en besloten uiteindelijk het punt te delen.



Johan Gijsen wist opnieuw niet te winnen en zag deze keer het punt naar Tim de Waard gaan.



A.s. donderdag wordt de 20e ronde gespeeld en speelt het 2e team van captain Leo Koppelaar tegen RSR-Ivoren Toren uit Rotterdam. Volgende week vrijdag speelt het 4e team de belangrijke uitwedstrijd in en tegen naaste concurrent Spijkenisse.