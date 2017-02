Paul van der Ven ook volgend seizoen coach Heren Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT - Paul van der Ven (40) zal ook komend seizoen (2017-2018) de trainer-coach van Heren 1 van Sliedrecht Sport zijn. Van der Ven begon dit seizoen bij de blauw-witten en tekende een contract voor drie seizoenen. Elk seizoen is er echter een evaluatiemoment over de voortzetting van de samenwerking.



“Wat ons betreft was er geen enkele twijfel over de continuatie”, aldus Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport. “Heren 1 maakt onder leiding van Paul een heel goed seizoen door. Spelers groeien. Het team groeit. Met alle vertrouwen gaan we met Paul ook speeljaar 2017-20818 in. We maken dat al vroeg bekend, zodat alle betrokkenen nu al weten waar ze het volgende seizoen aan toe zijn.”

“Ik ga graag door”, voegt Paul van der Ven toe. “Ik ben trots op deze groep en zie nog veel potentie om dit en komend seizoen stappen te maken. Zeker vanaf komende zomer in de nieuwe sporthal aan de Benedenveer.”

Vorige week maakte Sliedrecht Sport al bekend dat ook bij Dames 1 de huidige trainer-coach, Matt van Wezel, volgend seizoen voor de troepen zal staan.

