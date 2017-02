Esther van Berkel keert terug bij Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT - Esther van Berkel (26) versterkt per direct Dames 1 van Sliedrecht Sport. De passer-loper kwam voor het laatst in het seizoen 2013-2014 in actie voor de blauw-witten. Daarna speelde ze twee jaar in het buitenland. Ze is vandaag in de thuiswedstrijd tegen Peelpush al inzetbaar en speelt de rest van het seizoen in Sliedrecht.

De vrouwelijke hoofdmacht van Sliedrecht Sport telde dit seizoen maar elf speelsters. Met het oog op de blessuregevoeligheid van het team en de aanstaande start van de play-offs is Van Berkel een welkome aanvulling.

Oud-international Van Berkel speelde vier seizoenen bij Sliedrecht Sport, waarmee ze twee keer landskampioen werd en de beker won. In 2014-2015 kwam ze uit voor Stade Français in Parijs en afgelopen seizoen was ze aanvoerder van het team van Wiesbaden. Dit seizoen heeft zij haar studie geneeskunde weer opgepakt en concentreert ze zich op beachvolleybal. Daarin vormt ze een team met Quirine Oosterveld, die voor de winterstop een aantal wedstrijden als libero bij Sliedrecht inviel.

Foto: Jeroen de Bruin