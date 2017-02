Jochanan Alberts de nieuwe jeugdkampioen van plaatselijke schaakvereniging

SLIEDRECHT - Hij heeft er een tijdje op moeten wachten, want telkens was er steeds een jeugdspeler net iets sterker, maar nu is het zover. Jochanan Alberts mag zich nu officieel jeugdkampioen van Schaakvereniging Sliedrecht noemen. In de laatste ronde van de Najaarscompetitie maakte hij aan alle onzekerheid een einde door naaste concurrent Barend van Dieren te verslaan.



De 12-jarige Jochanan is al een tijdje een talent, maar lijkt nu echt door te stoten. Dat heeft hij nu bewezen door soeverein eerste te worden in de eerste groep van de Najaarscompetitie bij Schaakvereniging Sliedrecht.



Barend van Dieren behield ondanks zijn nederlaag tegen de kersverse kampioen de tweede plaats. Ook Barend gaat steeds beter spelen en dat maakt hem in de komende Voorjaarscompetitie één van de favorieten.



Op de derde plaats eindigden Maarten Hartkoren en Samuël Gijsen. Maarten verdiende dat vooral door in de laatste ronde van Samuël te winnen. Beide jeugdspelers laten zien ook steeds sterker te worden en dat belooft nog wat voor de Voorjaarscompetitie.



Aanstaande donderdag volgt de laatste ronde van de snelschaakcompetitie, waarna aansluitende de prijsuitreiking van de Najaars- en snelschaakcompetitie zullen volgen.